クマの出没が後を絶ちません。新潟県五泉市では住宅街にクマが出没。緊急銃猟が行われたほか、小千谷市ではニシキゴイを食べるクマの姿が目撃されています。 ■付近では目撃情報も…柿の木に登るクマを緊急銃猟で駆除 【齋藤正昂アナウンサー】「こちらの家の裏に生えている柿の木にクマが登っている様子が発見されたといいます」【石田重夫さん】「びっくりした。はじめは、黒いナイロンが引っかかっているのかと思った」