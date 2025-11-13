俳優の中村雅俊さん（74）、秋野太作さん（82）、田中健さん（74）が出演する、映画『五十年目の俺たちの旅』（2026年1月9日公開）の予告映像と場面カットが13日、公開されました。映画は、1975年に連続ドラマとして放送され、青春群像劇として一世を風びした『俺たちの旅』の20年ぶりとなる続編。70代を迎えた中村さん演じるカースケ（津村浩介）と秋野さん演じるグズ六（熊沢伸六）、田中さん演じるオメダ（中谷隆夫）の3人がそ