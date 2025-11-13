亀田気象予報士が季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。今回は出水市からです。400年の歴史を誇る。光と歴史の共演をどうぞ！ こちらは出水市の麓町にある出水麓武家屋敷群です。今年も、いずみマチ・テラス～竹灯籠でつなぐ光の祭典～と題して、竹灯籠による武家屋敷のライトアップが行われています。 5万5千本の竹灯籠が、400年前の面影を残す武家屋敷を幻想的に照ら