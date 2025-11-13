女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・青野未来（３５）が、後藤智香（３１）からの挑戦表明を拒否し続けている。１日の牛久大会で後藤から挑戦を表明された青野だったが、王者が難色を示したことにより１７日の東京・後楽園ホール大会では２人のシングルマッチが組まれた。１３日の新宿フェイス大会前に行われた記者会見で青野は「実績も何もないのに、どこにそんなに自信がるのか…。どう考えても勢いで来てるとし