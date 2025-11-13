女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王座戦（１３日、新宿フェイス）は王者・ビクトリア弓月（２０）が、同期の瀬戸レア（２４）を撃破し初防衛に成功した。同じ２０２３年にデビューした２人。昨年４月に当時スーパーフライ級王者だった弓月がレアに勝利し防衛に成功した過去がある。その後レアは弓月を裏切り極悪軍団「ダークネスレボリューション（ＤＲ）」に入り闇落ち。ライバル関係を続け