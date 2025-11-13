薩摩切子のリングが、幕末や明治初期の戦乱で途絶えた薩摩切子の復元40周年を記念して作られました。俳優・藤田朋子さんがデザインを監修し、13日、販売が始まりました。 赤、紫、青のグラデーションが輝きを放つ、アジサイをイメージした薩摩切子のリング。花びらの一辺がわずか8ミリで、隣のリボンのリングと一緒につければ、アジサイの花束のように見えます。 13日、鹿児島市の磯工芸館で、薩摩切子の復元40周年