鹿児島県曽於市に住む76歳の男性の行方が、13日朝から分からなくなっており、警察が情報提供を呼びかけています。 行方が分からなくなっているのは、曽於市末吉町諏訪方の作業員・稻留幸夫さん(76)です。 稻留さんは13日午前8時ごろ、訪問ヘルパーが自宅を訪ねたところ不在で、行方が分からなくなっています。 稻留さんは身長およそ160センチメートルのやせ型で、髪は白髪交じりで短いということです。 曽於警察署