■これまでのあらすじ義母が古い育児を押しつけても、夫は「気にしすぎ」と軽く受け流す。いつの間にか彩乃は“神経質な母親”という目で見られるようになっていた。そんな中で、彩乃は医師の言葉を頼りに、息子に卵を少しずつ試してみる。反応がなくてほっとしたその隣で、義母はどこか意味ありげに微笑んでいた……。義母が「１歳でも食べられるケーキ屋さんがある」と嬉しそうに言ったとき、正直少しだけ警戒しました。しか