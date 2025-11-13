DJI Neo 2 DJI JAPANは、重量151gと、DJI製ドローンの中で最も軽量かつコンパクトな「Neo 2」を発売した。直販価格は、機体単体が38,390円、「Fly Moreコンボ 送信機なし」が51,700円、「Fly Moreコンボ 送信機付属」が66,660円、「Motion Fly Moreコンボ」が91,740円。 軽量かつコンパクトながら、新たに全方向障害物検知機能を搭載。ジェスチャー操作にも対応し、手のひらだけでドローンを操作できる