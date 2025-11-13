前の話を読む。ミサはこの期に及んで責任を取らないミチオに切れて出て行った。そして会社にミチオが既婚者であることを隠して自分と交際した、と報告する。ミチオは上司から叱責され、異動命令が下るが…。■居場所をなくした元カレが頼ったのは…■すべての原因に慰めを求める■甘い言葉につられて…■とはいえ問題は山積で…■次の段階へ進む話も出るミサに不倫と報告され、会社にいられなくなったミチオは、サトコの甘言に乗る