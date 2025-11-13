21:00 ブラジル小売売上高（9月） 予想1.8%前回0.4%（前年比) グリーン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演 22:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり） エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席 14日 0:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし） 2:00 米週間石油在庫統計 2:15 ムサレム・セント