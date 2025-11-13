■これまでのあらすじ母に結婚と海外移住を告げた凜は強く反対され、心を痛める。その裏で、弟は同棲資金を稼ぐために始めたFXで偶然の成功を収め、自信をつけていた。彼女の提案で1年間の同棲を余儀なくされた弟は、結婚資金を早く稼ぎたいという欲に駆られ、危険を顧みずレバレッジを引き上げる。すると相場はまさかの大暴落。大損を抱え、翌日までに80万円を用意しなければならなくなった弟は、追い詰められた末に禁断の行動へ