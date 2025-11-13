今月8日に亡くなった俳優の仲代達矢さんの通夜が13日に都内で営まれ、仲代さんが主宰する「無名塾」出身の益岡徹さんらが参列しました。 【写真を見る】【 益岡徹 】恩師・仲代達矢さんに舞台「大地の子」で同じ役を演じることを報告できず 「観てもらいたかった」と涙取材陣の前で益岡さんは、‟この何年かずっといつかこういう時が来るだろうという気持ちでいたんですけど、それが今日かっていう驚きがありました”と