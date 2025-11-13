大食いタレントのギャル曽根が１３日までにＳＮＳを更新。伝説のフードファイターとの再会を報告した。１２日付のインスタグラムで「お久しぶりに白田さんに会えた三宅ちゃんもちょっとお久しぶり」「＃やっぱり白田さんは大きすぎた。＃楽しい時間だったなぁ。＃当時は白田くんって呼んでたから白田くんか白田さんでどう呼ぼうか悩んだくらい久しぶりの再会＃大先輩フードファイター」などと記し、２０００年代前半に大食