県の宣伝課長として、愛くるしい姿が人気のマスコットキャラクター「トッキッキ」。ことし誕生から20周年を迎えました。20年間、県のPRを頑張ったことに対して11月12日、花角知事がトッキッキに感謝状を贈りました。職員に手を引かれやってきたトッキッキ。12日に行われたのは誕生20周年を記念した感謝状の贈呈式です。トッキッキは、2009年に新潟県で開催された「トキめき新潟国体・トキめき新潟大会」のマスコットキャラク