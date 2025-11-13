（台北中央社）韓国プロ野球（KBO）のハンファイーグルスは13日、今季まで東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーした台湾出身の王彦程（ワン・イェンチェン）投手（24）と契約したと発表した。王は台湾の高校を卒業後、2019年夏に楽天に育成で入団。20年から試合に出場した。支配下昇格はならなかったが、今季は2軍で22試合に登板し、チーム最多の10勝を挙げた。韓国プロへの移籍に当たっては、来年から導入される「アジアクオータ