11月12日、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」が、『【コラボ!!】三男と四男が人見知り発動の日』と題した動画を公開し、話題となっている。「この日は初の女性ゲストとして、女優の杏さんが登場し、恒例の“朝食を食べる”シリーズに、『よにの』メンバーと臨みました。東京・巣鴨にある食堂『喜三郎農場』で、大人気の卵かけご飯を食べるというものでした」（芸能記者）12年前、2013年に公開された二宮和也の主演映画『