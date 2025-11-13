ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 当時16歳の女子高校生を児童買春か、62歳教諭を逮捕 容疑を一部否認 売春・買春 高校生 UX新潟ニュース 当時16歳の女子高校生を児童買春か、62歳教諭を逮捕 容疑を一部否認 2025年11月13日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新潟市中央区に住む62歳の教諭が、児童買春容疑で逮捕された 当時16歳の女子高校生に現金を渡すことを約束し、買春した疑い 「事前にお金をあげる約束はしていない」と容疑を一部否認している 記事を読む おすすめ記事 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分 【速報】「晋ちゃん、晋ちゃんと呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じた」安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げる 安倍元総理銃撃事件 山上徹也被告の第7回公判 2025年11月13日 14時40分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 小田急ロマンスカーで寝過ごし「町田で降りるはずが…」 ドアが閉まり絶望、次の駅はまさかの……ある男性の思い出 2025年11月12日 11時40分