重視するのはバランスだ。トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、北中米ワールドカップの欧州予選でここまで６戦全勝と安定した強さを見せており、グループKで首位に立つ。すでに本大会出場が決定している状況で、現地11月13日に予選第７節でグループ３位のセルビア代表と対戦する。セルビア戦に臨むメンバーに、10月は招集されなかったマンチェスター・シティのフィル・フォーデンとレアル・マドリーのジュー