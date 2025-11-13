言った側は軽い気持ちでも、子供の事に関しての否定や催促の発言は、言われた側にとってかなりのダメージに。今回は筆者の友人が体験した、子供に関する義母とのエピソードをご紹介します。 ありえない義母！ 産後の嫁にまさかの要望！！ 子供の事に関してはプライベートな話ですよね。産後のお嫁さんに対して、まずは労わる言葉が欲しいものです。 【体験者：40代・女性パート、回答時期：202