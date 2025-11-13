天皇、皇后両陛下は１３日、東京・有楽町のホールで、国際協力機構（ＪＩＣＡ）海外協力隊発足６０周年記念式典に出席された。協力隊員は１９６５年以来、９９か国に約５万８０００人が派遣されてきた。上皇ご夫妻が皇太子時代に帰国隊員らとの懇談を始められ、交流は両陛下や秋篠宮ご夫妻に引き継がれている。陛下は式典で「私自身、長年にわたり隊員とお話をし、思いに触れてきました。派遣各国と我が国との間の信頼づくり