天皇陛下、皇后さま天皇、皇后両陛下が来年春、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の3県を訪問される方向で宮内庁が検討していることが13日、関係者への取材で分かった。2011年3月の震災発生から15年の節目に当たり、復興状況の視察や被災者との面会などを見込んでいるという。来年は16年4月の熊本地震発生から10年となり、秋ごろに熊本県への訪問も検討している。関係者によると、具体的な訪問先や時期については今後