タレントのいとうあさこが12日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系／毎週水曜21時）に出演。飲食店で増えている“QRコード注文”に不満を漏らした。【写真】いとうあさこ、好奇心とエネルギー旺盛な50代この日のテーマは「スマホ依存＆スマホ音痴な女」をテーマにトークを展開。“スマホ音痴”のいとうは、飲食店で最近、“QRコード注文”が増えていることについて、「新聞でも何でもそうなんですけど、メニューを広げ