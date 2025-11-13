◆大相撲▽九州場所第５日（１３日、福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）が東前頭３枚目・平戸海（境川）をはたき込み、４連勝とした。やや立ち遅れて左上手を取れなかったが、すぐに切り替えて右から抱えるようにひねった。相手が体勢を崩した瞬間を仕留め「立ち合いはうまくいかなかったけど、何とか勝てて良かった。体の反応が良かった」とうなずいた。取組前の横綱土俵入りでは、時津風一門の元大関・霧島（音羽山）