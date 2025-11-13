◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）関脇・安青錦（安治川）が初黒星を喫した。幕内・若隆景（荒汐）に低く鋭い立ち合いを見せたが、変化した相手に対応できなかった。そのまま前に突っ込んで、倒れこんだ。「（変化は）頭に入っていなかった。手を伸ばして攻め続けたかったが、自分が悪いだけ」と唇をかんだ。八角理事長（元横綱・北勝海）は「当たる瞬間に下を向いてしまった。相手が見えていなかったことがダ