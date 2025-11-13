空を飛び、迅速な活動につなげます。諏訪市で13日、警察犬がヘリコプターに乗って活動することを想定した訓練が行われました。「よし、はいはい」警察犬がヘリコプターに乗って上空へ…。13日、諏訪市の霧ヶ峰高原で行われた訓練です。事件や災害が起きた時、警察犬が広い範囲で迅速に活動するために行われたもので、県警の鑑識課直轄の警察犬2匹と県内の嘱託警察犬11匹が臨みました。まずはヘリコプターのプロ