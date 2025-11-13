パワー系愛され俳優マ・ドンソクが企画・原案・主演を務めるホラーアクション『悪魔祓い株式会社』が12月12日(金)より公開。新たな場面写真が到着した。制作裏話とあわせてご紹介する。本作は悪魔崇拝カルト集団が台頭する街を舞台に、警察や神父までもがその力を頼る“悪魔祓い株式会社”の活躍を描いている。マ・ドンソク演じる社長のバウは、エクソシスト社員のシャロン、情報収集を得意とする社員のキムとともに、数々の悪魔憑