【エルサレム＝福島利之】イスラエル大統領府は１２日、米国のトランプ大統領から、収賄などの罪で起訴されているベンヤミン・ネタニヤフ首相の恩赦を求める書簡を受け取ったと発表した。ネタニヤフ氏は「感謝」を表明したが、物議を醸している。トランプ氏は、書簡でネタニヤフ氏について「驚嘆すべき決断力のある戦時下の首相だ」と称賛し、「政治的で不当な訴追だ」と言及した。ネタニヤフ氏は１２日、「この提携を続けてい