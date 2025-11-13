俳優の石井杏奈が１３日、都内で行われた映画「楓」（１２月１９日公開）のジャパンプレミアに登壇し、チョコレート色のドレス姿で魅了した。スピッツの名曲「楓」を原案に、秘密を抱えたまま惹かれ合っていく男女を描いたラブストーリー。俳優の福士蒼汰と福原遥がダブル主演し、石井はカメラマンとして働く涼（福士）の後輩を演じている。デコルテを全開にしたぴったりドレス姿でツヤ肌がきらり。シャギーヘアと美背中がま