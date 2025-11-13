バイエルン・ミュンヘンに所属するフランス代表DFダヨ・ウパメカノが、自身の去就に関するコメントを残した。2021年夏にライプツィヒから加入以降、クラブのブンデスリーガ制覇などに貢献してきたウパメカノ。今季も対人守備の強さやビルドアップ能力の高さを武器に公式戦15試合に出場しているものの、現行契約は今季限りまでとなっている。フランス代表としても34キャップを誇るなどレ・ブルーでも主力としてプレイするウパメカノ