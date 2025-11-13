ドアポストに小型カメラを入れて盗撮したとして、男が逮捕されました。◇岩佐暁歩海容疑者（30）は、東京・武蔵野市にあるアパートに侵入し、50代の女性を盗撮した疑いで逮捕されました。調べに対し「女性の生活状況を見たかった」と話しているといいます。どのような手口だったのでしょうか。警視庁によりますと、使われたのはアパートなどの玄関ドアに設置されているドアポスト。本来は、手紙などの郵便物を受け取るため