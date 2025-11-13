日本代表で活動中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）が13日、10月に行われたブラジル代表戦をクラブの同僚であるGKアリソンと観戦した当時を振り返った。日本代表は先月14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦。前半に2点を先制されたものの、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決め、3−2と歴史的勝利を収めた。遠藤とアリソンはともに負傷のためこの試合を欠場していたが、クラブハウス