俳優の岡田准一（44）が13日、自身のXを更新。オフショットを披露した。岡田は「現場にてと今日の写真」と書き出し、二宮和也との2枚の2ショットを投稿。「初のPとして不安いっぱいを察してか、後輩やたくさんの役者さんが出るからなんでも言ってねと声かけてくれた。初日を迎える事ができたくさんの方々に感謝したい」と感謝した。この日は岡田が初めてのプロデューサーと主演を務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」の配信