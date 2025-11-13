お笑いトリオ「ハナコ」の秋山寛貴が１３日に自身のＳＮＳを更新。第２子の誕生を発表した。インスタグラムで「先日第二子となる女の子が誕生しました！！」と報告。「しばらくＮＩＣＵにいたのですが無事退院し自宅に家族全員揃うことができました」と集中治療室にいたことを明かし、「妻、産院の方、支えて下さった皆様、そしてＮＩＣＵの方々に感謝します。技術だけでなく、不安に寄り添って下さる心に救われました。一家揃