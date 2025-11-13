阪神、オリックスで投手コーチをい歴任した星野伸之氏（59）が、岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。リーグ王者・阪神の正捕手に成長した坂本誠志郎捕手（32）の“魅力”について語った。今季117試合でマスクをかぶった虎の扇の要。そのプレーについて、星野氏は「今でいうフレーミングって言うんですかね。一球でもおろそかにしない」と切り出した。際どいコースをボール判定されても坂本はそのままミ