木原官房長官との面会後、取材に応じる自民党のクマ被害緊急対策PTの笹川博義座長＝13日夜、首相官邸自民党のクマ被害緊急対策プロジェクトチーム（PT）の笹川博義座長は13日、木原稔官房長官と首相官邸で面会し、駆除を担う自治体職員「ガバメントハンター」の人件費など自治体への財政支援を求める緊急提言を提出した。木原氏は「深刻に受け止めている」と応じた。面会後、笹川氏が記者団に明らかにした。提言では、今年のク