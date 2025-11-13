日本代表は13日、14日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦に向け、会場の豊田スタジアムで公式練習を行った。12日、13日と連日別メニュー調整となった鎌田大地は「1試合目は難しいかなというのを（森保一）監督と話して、2試合目に行く準備をしています」とコメント。明日のガーナ戦は欠場する見込みとなった。現在のコンディションについては「良くなってきている」と明言。「明日は難しいですけど、次の試合