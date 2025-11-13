イギリスの警察官が目撃したのは、警察の突然の乱入に驚きを隠せない女。“暗号資産の女王”と呼ばれる逃亡中の容疑者でした。逮捕されたのは中国籍の47歳の女。当局によりますと、10年ほど前から投資詐欺を行い、約13万人から多額の金をだまし取ったといいます。女は金を暗号資産に換えてマネーロンダリング。その規模について、警察の会見では「暗号資産の押収量としては世界最大でした」と明かされました。女が隠し持っていたの