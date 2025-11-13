岡谷市の小学校では13日、モデルロケットの打ち上げ実験をする特別授業が行われました。岡谷市の「上の原小学校」の校庭に設置されたのは全長「33センチ」紙やプラスチックでできたモデルロケットです。子供たち「5・4・3・2・1 点火」上空およそ100メートルまで打ち上げられたモデルロケット。諏訪地域の企業や信州大学工学部による「SUWA小型ロケットプロジェクト」が企画したものです。その名の通り、ものづくりが盛んな