台風26号は温帯低気圧に変わりましたが、まだまだ大雨を降らせる力を持っています。14日（金）にかけて沖縄は、大雨災害に厳重な警戒が必要です。雨雲の予想です。このあと、発達した雨雲が沖縄本島に近づき、夜遅くから日付が変わる頃に沖縄本島を通過しそうです。雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。沖縄本島地方では13日夜遅くから14日未明にかけて、線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる可能性