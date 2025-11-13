今月8日に亡くなった俳優の仲代達矢さんの通夜が13日に都内で営まれ、仲代さんが主宰する「無名塾」出身の役所広司さんらが参列しました。 【写真を見る】【 役所広司 】恩師・仲代達矢さんとの別れに涙 「いい塾生じゃない」「感謝するしかない」これまでコメントを発表していなかった役所さん。仲代さんの訃報は、ヨーロッパでの仕事を終えて帰国した際に聞いたようで、‟日本に帰ってきたらお嬢さんから連絡が入って