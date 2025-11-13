フィンランド発のデザインハウス「マリメッコ（Marimekko）」から、アイコニックなウニッコ柄を大胆にあしらった新作デニム「Piirto Unikko」シリーズが登場しました。今回のコレクションは、日本とフィンランドのみで展開される限定アイテム♡シャツとパンツの2型で展開され、北欧らしい軽やかさと遊び心が光るデザインが、デニムスタイルをより華やかにアップデートしてくれます。 マリメッコ の名作を新解釈