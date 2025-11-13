学歴を偽ったと指摘され、市議会から２度目の不信任決議を受けて失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長（５５）が、同市長選（１２月７日告示、１４日投開票）に立候補する意向を固めたことが１３日わかった。来週にも正式に表明する。田久保氏は９月１日に市議会が不信任決議案を可決すると、１０日に議会を解散。１０月１９日の市議選で当選した議員によって、同３１日に２度目の不信任決議案が可決され、失職した。市長