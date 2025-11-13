１日にスタートしたお笑いコンビ・ダウンタウンによる独自配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の会員数が、５０万人を突破したことが関係者への取材で分かった。昨年１月から活動を休止していた松本人志が、約１年１０カ月ぶりの復帰の場として同サービスを選んだことに加え、コンビの笑いを新たな形で発信する場として開設されたことが話題に。関係者によれば、ダウンタウンのブランド力に加え、オリジナルコンテンツとともに