防府高校の衛生看護科できのう（12日）看護職に対する意識を高めてもらおうという式典が開かれました。（生徒）「患者さんと沢山関わることで些細な変化に気づき行動できる看護師になります」近代看護の創始者＝ナイチンゲールの灯を受け継ぐ継灯式には防府高校・衛生看護科2年の生徒38人が出席。式では生徒たちひとりひとりが理想の看護師像を述べました。2年生の生徒たちは来月（12月）から防府市内の県立総合医療センタ&#