サッカーJ1・アルビレックス新潟の入江徹監督が今シーズンを持って退任することが発表されました。チームはJ2降格が決まっていて、後任の監督は決まり次第発表される予定です。入江監督は静岡県出身の48歳。トップチームのコーチとして今シーズンを迎えましたがチームの低迷を受けてことし6月、樹森大介前監督に代わり監督に就任しました。トップチームで初めて指揮をとった入江