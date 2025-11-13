2025年11月5日、中国のポータルサイト・捜狐に「震えるほど美しい！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』はなぜ観客を圧倒したのか」と題した記事が掲載された。記事はまず、「アニメ映画を見ることは、ブラインドボックスを開けるようなものだ。観客は原作への信頼と情熱を胸に劇場へ足を運ぶが、時に粗悪な作品に裏切られることもある。本当の誠実さや深い魅力は、むしろ世間からあまり評価されていない作品の中に隠れているものだ。