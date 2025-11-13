アメリカ軍岩国基地で9月、空母艦載機の激しい騒音を伴う訓練が行われたことを受け、県や岩国市などは小泉防衛大臣に対し、岩国で二度とFCLPが実施されないよう求めました。村岡知事や岩国市の福田市長らが、東京で小泉進次郎防衛大臣に要望書を手渡しました。FCLPはアメリカ軍の空母艦載機部隊がタッチアンドゴーを繰り返す、激しい騒音を伴う訓練です。通常の実施場所である硫黄島で噴火があり、9月17日から25日まで、25年