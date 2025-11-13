今月（11月）11日、岡山県高梁市内で帰宅中の10代の女性に性的暴行をするため、トイレに引きずり込もうとした疑いで高梁市の男が逮捕されました。 不同意性交等未遂の容疑で逮捕されたのは、高梁市川面町の会社員の男（24）です。警察によりますと男は今月11日、高梁市内の駐輪場に、帰宅しようと自転車を取りに来た岡山県南部に住む10代の女性に対し、背後から口を塞ぎ、抱きつくなどの暴行を加え、同意しない意思を示すことが困