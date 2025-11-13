任期満了に伴う香川県観音寺市長選挙は今月16日に投開票が行われます。将来のために、いま何に取り組むべきか。新しい「道の駅」の整備計画などを巡り、3人の候補が舌戦を繰り広げています。 【写真を見る】【観音寺市長選挙】新しい「道の駅」の整備計画などを巡り3人の候補が舌戦16日投開票 観音寺市長選挙に立候補しているのはごらんの3人です。 （佐伯明浩候補）「公約の一つである新道の駅をしっかりとつくり上げていき